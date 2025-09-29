Sciopero dei treni per il 2 e 3 ottobre: rischio cancellazioni e ritardi

Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:58
le manifestazioni

Nuovo sciopero dei treni previsto per il 2 e 3 ottobre. Rischiano nuovi disagi i pendolari di tutta Italia con la protesta proclamata da Si Cobas per 24 ore e per tutte le categorie pubbliche e private, tra cui anche il trasporto ferroviario dalle 21 di giovedì alle 20:59 di venerdì. Coinvolto anche il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni, avverte Trenitalia, potranno dunque subire cancellazioni o variazioni. Da tenere presente che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile sui siti di Trenord (www.trenord.it) e per Trenitalia Tper (www.trenitaliatper.it). I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. I treni garantiti sono consultabili anche sull’Orario ufficiale Trenitalia, disponibile sulla pagina dedicata del sito. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il sito trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Il 3 ottobre, in adesione allo sciopero generale, è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri, per cui anche i servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della mobilitazione. Per i servizi in orario Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Non sono previste fasce di garanzia per i servizi FrecciaLink.

