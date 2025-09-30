Bonelli: «Occhiuto regala i soldi dei calabresi al ponte di Salvini e qui c’è ancora la littorina»

tappa a Cosenza

COSENZA Una tappa nel centro di Cosenza prima di andare a Paola. Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, inizia il comizio a piazza Kennedy quando ancora non sono finiti gli applausi per Stasi («Flavio è una forza della natura» dice Bonelli) e parte con un attacco agli avversari: «Poco fa a Lamezia Terme il centrodestra ha fatto grandi annunci, poi ha detto no al reddito di cittadinanza perché è chiaro che i poveri sono i loro nemici, non la povertà: è immorale la doppiezza di questa destra, dalla parte delle banche, dei gruppi che gestiscono l’energia e le assicurazioni, unici settori – assieme a quello militare – con extraprofitti miliardari che non hanno il coraggio di tassare. Intanto gli italiani hanno difficoltà a pagare le bollette».

Tra le emergenze della Calabria, Bonelli cita «disoccupazione giovanile e spopolamento in crescita continua, checché ne dicano il Tg1 e il Tg2. Da meridionale per via di padre siciliano so di cosa stiamo parlando. Occhiuto – aggiunge – si è fatto fregare 3 miliardi di Fondi sviluppo coesione per dirottarli sul ponte sullo stretto, levandoli a scuole e sanità dei calabresi. Salvini? Un idiota che è arrivato a definire i dazi Usa una opportunità per l’Italia. Possiamo consegnare la Calabria a costoro? Qui c’è ancora la littorina come quando mio padre scendeva e risaliva durante la corsa per prendermi i fichi d’India…». Flavio Stasi prima di lui aveva raccolto ripetuti applausi parlando di una «Calabria ultima in tutti gli indicatori nazionali ed europei» dove «3 milioni di euro vengono regalati alla sanità privata, mentre l’ospedale della Sibaritide sarà affidato per 30 anni ai privati perché è un project financing. Occhiuto – attacca il sindaco di Corigliano Rossano – promette di riaprire gli ospedali che il suo predecessore commissario politico alla sanità, Giuseppe Scopelliti, ha chiuso poco più dieci anni fa. Non dice nulla sui 10 miliardi di euro con cui è stata definanziata l’alta velocità in Calabria. Hanno occupato le istituzioni come se fosse casa loro: un esempio? Grazie ad Arrical e alla guida di Luciano Vigna – che qui a Cosenza conoscete bene – le tariffe sono altissime, nella provincia di Cosenza le più alte d’Italia. Il 5 e 6 ottobre abbiamo la possibilità di mandare questa gente a casa». (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato