Ultimo aggiornamento alle 18:09
la decisione

Almasri, respinta la richiesta di processo per Nordio e Piantedosi

Lo ha stabilito la Giunta per le Autorizzazioni della Camera

Pubblicato il: 30/09/2025 – 17:26
La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l’umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. «La maggioranza salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo per il caso Almasri. La condanna politica per aver liberato un criminale e averlo riaccompagnato a casa con volo di Stato è però definitiva. Vedremo ora in Aula, ma l’esito è già scritto. Resta il fatto che questa destra si dimostra garantista con i suoi ministri e persino con criminali ricercati dalla Corte Penale internazionale, ma è giustizialista con tutti gli altri». Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

