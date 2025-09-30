Concorsi, autunno ricco di bandi: 70mila posti disponibili

le scadenze

Ottime opportunità per chi vuole entrare a far parte della Pubblica Amministrazione. Per gli enti locali in scadenza a strettissimo giro (il 30 settembre) il concorso Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) che punta al reclutamento di personale qualificato per oltre 700 enti, attraverso la creazione di 37 elenchi di idonei.

Lo scorso 19 settembre, invece, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di 9.300 unità di personale in 33 amministrazioni. I nuovi assunti, spiega un breve comunicato della Funzione Pubblica, andranno a rinforzare gli organici del ministero della Difesa (2.424 persone) e dell’Interno (1.622), della Cultura, ma anche Agenzia delle Entrate (1.272) e Inps (1.516). Per lo Stato, previsto un onere complessivo di circa 300 milioni. Non si cercano solo funzionari e assistenti, ma anche dirigenti di prima e seconda fascia, e medici.

Opportunità anche per chi vuole lavorare nelle Università. C’è un bando che si chiude il 15 ottobre per La Sapienza, a Roma, due posti per funzionari, nel settore scientifico-tecnologico, contratto di 27 mesi. Bandi aperti anche a Padova, Bari, Parma, Lecce. Diversi i bandi pubblicati dall’Università Statale di Milano.

