Dal sole al freddo: il Sud saluta settembre con un’ondata di aria artica
In Calabria oggi previsti rovesci localizzati
ROMA Il mese di settembre si conclude con una situazione meteo che nelle prossime ore vedrà precipitazioni sparse sulle regioni di Nord-Est, dalla serata anche in Emilia Romagna. Qualche fenomeno pomeridiano anche sulle zone interne del Centro-Sud, poi dalla notte peggiora sul medio Adriatico. Nella giornata di mercoledì il mese di ottobre si apre con l’afflusso di aria fredda verso il Mediterraneo che porta instabilità con precipitazioni sparse su gran parte dell’Italia. Tra giovedì e venerdì calo termico marcato su tutta l’Italia con anomalie negative anche nell’ordine di 8-10 gradi specie su adriatiche e Sud. Possibilità di residue precipitazioni sui settori centro-meridionali con neve in Appennino fino a quote medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano a seguire mostrano una nuova perturbazione, questa volta in avvicinamento da ovest. Possibile entro il weekend un nuovo passaggio perturbato.
Previsioni meteo per oggi
Al nord al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata cieli per lo più coperti su Triveneto, delta del Po e Romagna con piogge sparse, tempo invariato altrove.
Al centro cieli del tutto soleggiati al mattino. Al pomeriggio qualche addensamento in formazione sulle regioni Adriatiche; isolati piovaschi in Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta; qualche pioggia in arrivo sulle Marche nella notte.
Al Sud e sulle isole cieli in prevalenza sereni al mattino, poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione lungo l’Appennino; piovaschi possibili sulle zone interne della Calabria. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori. Temperature minime generalmente stazionarie; massime in calo al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato