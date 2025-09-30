Donna uccisa nel Beneventano, marito ricercato in tutta Italia

femminicidio

È stato trovato intorno alle 9.30 il cadavere di Elisabetta Polcino, 49 anni, uccisa questa mattina nella frazione Frasso, a Paupisi (Benevento). La donna è stata ritrovata senza vita in casa e presentava vistose ferite alla testa, verosimilmente da una pietra. Al momento risulta irreperibile il marito, Salvatore Ocone, 58 anni, insieme ai due figli minori della coppia: una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15. Un terzo figlio, maggiorenne, lavora a Rimini e da quanto si apprende, avvisato dalle forze dell’ordine, sta facendo ritorno in paese. L’uomo è ricercato dai Carabinieri non solo a Paupisi, ma anche nel resto della provincia di Benevento.