Lamezia Terme, Tajani: «Occhiuto ha trasformato la Calabria, merita fiducia»

LAMEZIA TERME «Sarei superficiale se dicessi solo “viva Roberto” o “viva Forza Italia”. Siamo qui, invece, perché chiediamo di sostenere Roberto Occhiuto perché ha trasformato la Calabria, ha governato bene questa terra. Non ci sarebbe altrimenti ragione per chiedere consensi». Esordisce così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dalla convention del centrodestra organizzata a Lamezia Terme proprio a sostegno della candidatura del presidente uscente.

«Occhiuto ha avuto sempre la grande capacità di dialogare con il governo nazionale, cercando di ottenere tutti gli strumenti utili per la Calabria», ha detto ancora Tajani. «Amici di Lamezia, amici calabresi, siamo arrivati a qualche giorno dal voto che riporterà Occhiuto alla guida della Calabria, andremo sul 2-0 dopo le Marche, questo sarà il secondo tempo».

«La Calabria protagonista internazionale, finalmente»

Il ministro degli Esteri ha detto ancora: «La Calabria ha visto finalmente accesi su di sé i riflettori nazionali ed internazionali, mai nessuno aveva pensato di organizzare eventi internazionali in questa terra, come se non ne fosse all’altezza, come se non lo meritasse. Qui, invece, col G7 abbiamo portato i big del mondo a Reggio Calabria e a Gioia Tauro per far conoscere il proto più importante d’Italia». A proposito del porto gioiese, Tajani ha ribadito: «Abbiamo valorizzato questa infrastruttura che dovrà essere sempre più l’hub energetico perché la centralità di un porto come questo rappresenta l’opportunità di crescita della Calabria».

«I giovani calabresi hanno diritto di restare qui»

«L’esportazioni del Sud e della Calabria crescono – ha ribadito Tajani – molto di più rispetto al resto del Paese, ma servono ulteriori sforzi. È cambiato molto, ma aiutiamo la Calabria a crescere perché ha diritto ad essere aiutata, non ha bisogno di carità ma di esser quello che è. La Calabria sta sviluppando le proprie risorse, facendo crescere l’occupazione. E quando Roberto offre premi di qualità ai giovani che portano buoni voti, è giusto perché vanno aiutati, hanno il diritto di continuare a lavorare nella propria terra dove c’è la propria famiglia. Sono tutte scelte politiche che puntano a valorizzare le risorse della Calabria», ha ribadito ancora Tajani. «Del Sud si parla poco, spesso con un occhio malevole, ma il Sud ha il diritto di essere guardato con grande attenzione. Ricordo quando quel 24 dicembre Roberto mi disse che avrebbe dovuto chiudere qualche ospedale. Gli servivano i medici da Cuba e i visti e ho deciso di tenere aperta l’ambasciata italiana a Cuba nonostante fosse quasi Natale. E allora non ho fatto un favore a Roberto, l’ho fatto alla Calabria. Così sono stati dati i visti a tutti i medici ed infermieri che dovevano venire qui da Cuba. Occhiuto ha chiesto di risolvere problemi e noi che stiamo a Roma abbiamo questo dovere». (redazione@corrierecal.it)

