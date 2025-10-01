Catanzaro, a “Marassi” sesto pareggio di fila: con la Sampdoria finisce 0-0

il turno infrasettimanale

GENOVA Finisce 0-0 a Marassi: ancora una volta rinviato l’appuntamento con la vittoria per i blucerchiati e per i giallorossi di mister Alberto Aquilani. Sesto pareggio consecutivo per il Catanzaro, secondo di fila per la Samp, che resta sempre all’ultimo posto in classifica. Nel primo tempo il tocco ravvicinato di Abildgaard esalta i riflessi di Pigliacelli, che respinge; poi è il turno di Iemmello, ispirato da Oudin, ma la sua conclusione viene neutralizzata con grande bravura dal portiere avversario. E a ruota ancora una volta Ghidotti smanaccia sul tiro velenoso di Pontisso dal limite dell’area. Nella ripresa meglio la Samp col tiro di Pafundi bloccato da Pigliacelli, ma dalla parte opposta serve un super Ghidotti per respingere il piazzato di Cisse. Poi nel finale la conclusione ravvicinata di Pandolfi finisce sopra la traversa. La Samp esce dal campo tra i fischi dei propri sostenitori.

Il tabellino

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti 7; Vulikic 6, Riccio 6, Hadzikadunic 6; Venuti 6 (37′ st Ioannou sv), Abildgaard 6.5, Bellemo 5.5 (46′ st Conti sv), Depaoli 6.5; Benedetti 5.5 (16′ st Henderson 6), Pafundi 5.5 (37′ st Barak sv); Cuni 5 (16′ st Coda 6). In panchina: Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Giordano, Narro. Allenatore: Donati 6.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6.5; Bettella 6, Antonini 6.5, Verrengia 6 (27′ st Di Chiara sv); Cassandro 6, Petriccione 6, Pontisso 6.5 (15′ st Rispoli 6), Favasuli 6.5 (41′ st Di Francesco sv); Cisse 6.5, Oudin 6.5 (15′ st Pandolfi 6); Iemmello 6 (27′ st Pittarello sv). In panchina: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Buso, D’Alessandro, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.5.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6.

NOTE: Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 22mila circa. Ammonito: Cisse. Angoli: 5-3 per il Catanzaro. Recupero: 0′; 5′.

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato