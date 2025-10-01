Catanzaro stasera a “Marassi” contro la Samp per cambiare passo – PROBABILI FORMAZIONI

turno infrasettimanale

CATANZARO Dopo cinque pareggi consecutivi, il Catanzaro di Alberto Aquilani cerca finalmente il primo acuto stagionale. E proverà a trovarlo su un palcoscenico prestigioso: questa sera, alle 20.30, le Aquile scenderanno in campo al “Ferraris” di Genova contro la Sampdoria, per la sesta giornata di campionato. Una sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di identità e soprattutto di punti. I blucerchiati sono ancora a secco di vittorie. Ma anche il Catanzaro, dopo un inizio di stagione ordinato e solido, deve trovare quella scintilla che trasformi la continuità in qualcosa di più concreto.

Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani ha parlato con lucidità del momento della squadra: «Ci manca il risultato, ma non il lavoro. Dobbiamo continuare su questa strada, alzando il livello perché quella scintilla, se vogliamo accenderla, dobbiamo meritarcela». Una partita, quella contro la Samp, che per Aquilani si giocherà tanto sul piano mentale: «Serviranno attenzione e determinazione, ma senza perdere fiducia. La classifica oggi conta poco: il progetto va avanti».

Il tecnico romano ha difeso il percorso della sua squadra, sottolineando come i pareggi, pur non premiando in classifica, raccontino di un gruppo che combatte e cresce: «Preferisco questi pareggi al cadere senza rialzarsi. Il Catanzaro ha dimostrato di avere cuore, struttura e idee».

Buone notizie per Aquilani arrivano dalla condizione di Federico Di Francesco, pronto a partire dal primo minuto dopo settimane di inserimento graduale: «Si è allenato molto bene e ha qualità che in questa categoria possono fare la differenza». Out invece Liberali, convocato con l’Italia per il Mondiale Under 20. Con 20 convocati a disposizione, l’allenatore giallorosso potrà contare su un undici ben collaudato, con Iemmello confermato terminale offensivo e Cissè e Di Francesco alle sue spalle. A centrocampo fiducia a Pontisso e Rispoli, con Cassandro e Favasuli sulle corsie. Petriccione e Verrengia, protagonisti della sfida contro la Juve Stabia, potrebbero partire ancora dalla panchina. Quella di Marassi sarà la prima di due trasferte consecutive per il Catanzaro: sabato pomeriggio, infatti, i giallorossi saranno attesi al “U-Power Stadium” di Monza. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Venuti, Bellemo, Abildgaard, Depaoli; Pafundi, Barak; Coda. All.: Donati

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Brighenti; Cassandro, Pontisso, Rispoli, Favasuli; Di Francesco, Cisse; Iemmello. All.: Aquilani

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato