Crisi Flotilla: Conte torna a Roma, annullati gli impegni in Calabria

la decisione

ROMA Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte domani mattina sarà nell’Aula della Camera per seguire le comunicazioni del ministro Antonio Tajani e quanto sta avvenendo alla Flotilla. Per questo non parteciperà agli impegni previsti domani mattina in Calabria. Lo rende noto il Movimento 5 Stelle. Conte stasera ha preso parte a un comizio a Cassano allo Ionio. Subito dopo ha lasciato il palco per ripartire alla volta di Roma a seguire gli sviluppi della vicenda. «In questo momento – ha detto – è iniziato l’abbordaggio delle navi israeliane alla flotta della Flotilla. Sono attimi di trepidazione. Ci auguriamo che sia garantita la massima incolumità a questi cittadini. Stanno fermando cittadini disarmati, che non possono far male, cittadini insultati dal nostro presidente del Consiglio e che stanno dimostrando un coraggio che il nostro governo non ha avuto. Cittadini che vogliono dire no al genocidio, cittadini del mondo giusto».

