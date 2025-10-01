Il ministro Valditara a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Gelardi: «Un grande orgoglio»

la visita

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE «Con profonda soddisfazione e sincera gratitudine, desidero rivolgere oggi al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il mio più caloroso ringraziamento per la sua visita a Sant’Eufemia d’Aspromonte – il mio paese– e alle scuole della cittadina». Lo afferma il consigliere regionale Giuseppe Gelardi, in seguito alla visita nel comune reggino del ministro Valditara, impegnato nel suo tour in Calabria. «È stato per me – continua Gelardi – motivo di grande orgoglio veder arrivare oggi, nel mio paese, un Ministro che non solo rappresenta egregiamente lo Stato, ma soprattutto porta con sé l’attenzione concreta verso le esperienze scolastiche locali, le comunità, i giovani e le famiglie.

Scuole, una in particolare, dove ho vissuto, dove ho insegnato, dove ho diretto progetti e valori. Scuole che da sempre abbracciano le comunità di Sant’ Eufemia, di Sinopoli, di Melicuccà e San Procopio. Vederle accolte, ascoltate, valorizzate è stato un segno bellissimo. Non solo come ex preside, non solo come figlio di Sant’Eufemia, ma come rappresentante istituzionale che crede nel ruolo della scuola come pilastro della comunità e del futuro». «Ma il mio ringraziamento va ben oltre: va al Ministro Valditara per ciò che ha compiuto per la Calabria in questi quattro anni. Era fin dall’inizio necessario colmare vecchie lacune, ridurre gap infrastrutturali ed educativi, riportare dignità alle scuole del Sud, offrire pari opportunità – ed è esattamente su queste direttrici che il Ministro ha operato con determinazione, grazie ai fondi stanziati per l’edilizia scolastica, Agenda Sud e le molte altre iniziative adottate in questi anni di Governo. Grazie Ministro per aver creduto nella Calabria, per aver investito tempo, risorse e fiducia. La Calabria migliore oggi è più forte e coesa».

