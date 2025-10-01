Skip to main content

La Flotilla a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt

Il deputato del Pd Scotto: siamo consapevoli che potremmo essere “abbordati”

Pubblicato il: 01/10/2025 – 10:11
ROMA “Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente”. A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. “Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l’abbordaggio”. (Ansa)

