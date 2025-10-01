‘Ndrangheta e narcotraffico, stangata nel processo “Eureka”: colpiti i clan di San Luca e Africo – I NOMI

la sentenza

REGGIO CALABRIA Tante le condanne a 20 anni di reclusione. I giudici hanno accolto in toto le richieste dei pm reggini confermando l’impianto accusatorio. E’ stata emessa nel tardo pomeriggio, nell’aula bunker di Reggio Calabria, la sentenza del processo in abbreviato, nato dall’inchiesta “Eureka”, l’operazione scattata nel maggio 2023 che ha smantellato un’organizzazione transnazionale dedita al riciclaggio, al traffico di droga e armi in tutto il mondo, colpendo in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo.

L’inchiesta – che ha toccato i livelli più alti dell’organizzazione criminale, permettendo anche di ricostruire la fuga e la latitanza del super boss Rocco Morabito, detto “Tamunga” dopo la fuga dal carcere di Montevideo, in Uruguay, nel 2019 – ha visto la cooperazione delle Dda di Reggio Calabria, Milano e Genova, degli investigatori di Germania, Belgio e Portogallo.

Il processo, in abbreviato a Reggio Calabria e in ordinario a Locri, ha visto l’entrata delle dichiarazioni, rese dopo aver deciso di collaborare con i magistrati, dall’ex broker della ‘ndrangheta e narcotrafficante internazionale Vincenzo Pasquino che venne catturato nel 2021 insieme al super boss Rocco Morabito. Dichiarazioni e ricostruzioni che il pm in fase requisitoria ha definito «elementi di novità» e che permettono di delineare bene il peso dei clan aspromontani nello scacchiere del narcotraffico internazionale.

L’inchiesta “Eureka”: il narcotraffico dal Sud America alla Locride

Lo snodo principale dal quale lo stupefacente fuoriusciva era il porto di Gioia Tauro. Tra le maggiori accuse mosse dalla Dda reggina agli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Eureka” c’è quella di far parte di stabili articolazioni che dal Sud America e dalla Calabria organizzavano traffici in tutto il mondo. Prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, «approvvigionandosi in Sudamerica (in particolare Colombia, Brasile, Ecuador e Panama) trasportate in Italia, in particolare fino al Porto di Gioia Tauro, e in Europa, occultate in container imbarcati su navi provenienti dai vari porti del Sudamerica». Le operazioni andavano a buon fine grazie agli «accordi stretti con organizzazioni criminali operanti in Sudamerica per la spedizione e la commercializzazione in Italia di ingenti partite di cocaina, recandosi anche sul posto per mantenere contatti diretti con i fornitori». La fuoriuscita dello stupefacente dal porto di Gioia Tauro e dagli altri porti di arrivo veniva organizzato attraverso «”squadre” di operatori portuali corrotti». Gli investigatori hanno localizzato in Calabria, Puglia, Abruzzo, Lazio e Lombardia depositi di ingenti quantitativi di stupefacenti e di soldi, da dove partivano i corrieri per le consegne dello stupefacente e dove confluivano i proventi. In diversi casi, i profitti della commercializzazione dello stupefacente – hanno ricostruito gli investigatori – veniva traferito dall’Italia al Sudamerica e Belgio attraverso operazioni finanziarie gestite da organizzazioni criminali composte da cittadini cinesi, i proventi delle attività criminali venivano riciclate attraverso l’acquisizione di attività commerciali anche all’estero.

Per gli investigatori, inoltre, in particolare l’organizzazione capeggiata dal superboss Rocco Morabito, detto “Tamunga” avrebbe stretto «accordi con organizzazioni paramilitari e criminali operanti in Sudamerica per la spedizione e la commercializzazione in Italia di ingenti partite di cocaina, nonché in Pakistan per la fornitura di armi da guerra da consegnare alle suddette organizzazioni paramilitari».

Gli indagati utilizzavano sistematicamente “criptofonini” di ultima generazione, considerati unico mezzo sicuro per garantire la riservatezza delle loro comunicazioni. I dispositivi, come emerge dalle carte dell’inchiesta, si sono rivelati strumenti indispensabili per garantire le interlocuzioni rapide e riservate tra i sodali finalizzate alla definizione delle strategie e delle trattative funzionali ai traffici di droga. Il tipo di piattaforma più utilizzata è quella “SkyEcc”.

Le condanne

BALLONE Massimo 18 anni

BRANDIMARTE Vincenzo 8 anni e 4 mesi

BRUZZANITI Bartolo 20 anni

BRUZZANITI Leone 18 anni

BRUZZESE Vincenzo 8 anni e 4 mesi

CALLIPARI Antonio 16 anni

CAPPELLETTI Carmine Amedeo 14 anni

CATANANTI Nicolino 14 anni

CONDOLUCI Carmelo 8 anni

COSTANZO Sebastian 14 anni

CRISTIANO Francesco 12 anni

DE LUGGO Giovanni 14 anni

FALZEA Giovanni 3 anni

FALZEA Rosario 6 anni

FICARA Giuseppe 10 anni

FOTIA Pietro 20 anni

GALATA’ Bruno 2 anni

GALATA’ Vincenzo 14 anni

GALLUZZO Benjamino 14 anni

GIAMPAOLO Antonio (cl ’94) 20 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri (RC) il 06.02.2000 20 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri il 26.08.2000 6 anni

GIAMPAOLO Sebastiano (cl ’64) 20 anni

GIORGI Bruno 20 anni

GIORGI Domenico (cl ’87) 18 anni

GIORGI Giuseppe (cl ’90) 20 anni

GIORGI Francesco 20 anni

GIORGI Salvatore 20 anni

GIORGI Sebastiano 16 anni

GIORGI Vincenzo 20 anni

GLIGORA Francesco 10 anni

GRILLO Giuseppe 14 anni

KOLGJOKAJ Indrit 14 anni

IANNACI Domenico 18 anni

LAROSA Vincenzo 18 anni

LEUZZI Filippo 20 anni

MAMMOLITI Antonio 14 anni

MAMMOLITI Domenico 20 anni

MAMMOLITI Francesco 20 anni

MAMMOLITI Giuseppe 20 anni

MORABITO Carmelo 20 anni

MURDACA Michele 14 anni

NESCI Francesco 14 anni

NESCI Giovanni 14 anni

NIRTA Antonio 16 anni

NIRTA Giuseppe 14 anni

NIRTA Marcello 12 anni

NIRTA Stefano 20 anni

OBRADOVIC Nebojsa 14 anni

PASQUINO Vincenzo 6 anni e 8 mesi

PELLE Carmelo 10 anni

PELLE Sebastiano 10 anni

PELLICANO Giuseppe Carmelo 12 anni e 4 mesi

PELLICANO Paolo 14 anni

PERRE Francesco (cl’ 78) 10 anni

PERRE Rocco 8 anni e 4 mesi

PERRI Francesco 14 anni

PIPERISSA Ivano 16 anni

RASCHELLA’ Pietro 10 anni

REITANO Antonio 18 anni

ROMEO Antonio (cl’ 70) 20 anni

ROMEO Antonio, (cl’ 79) 14 anni

ROMEO Domenico, (cl’ 91) 14 anni

ROMEO Domenico 12 anni

ROMEO Sebastiano, (cl’ 77) 20 anni

ROMEO Sebastiano (cl ’97) 20 anni

RUGGERI Daniele 8 anni

RUGNETTA Rocco 14 anni

SCIPIONE Santo 14 anni

SCULLI Francesco 3 anni

STAITI Giuseppe 8 anni

STRANGIO Francesco (cl’ 66) 20 anni

STRANGIO Francesco (cl ’92) 10 anni

STRANGIO Sebastiano (cl ’70) 20 anni

STRANGIO Sebastiano (cl ’75) 16 anni

TASSONE Gregorio 16 anni

Assoluzioni

MARIA Antonio

MINICHINO Antonio

MOLLICA Leo

PELLICANO Cosimo

PROCOPIO Chiara

UTANO Sebastiano Junior

