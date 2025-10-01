Pitaro: «Dai leader del centrodestra nessuna risposta ai problemi della Calabria»

il dibattito elettorale

LAMEZIA TERME “Dai leader nazionali del centrodestra ieri in Calabria si sperava di sapere cosa intendono fare per fronteggiare l’emigrazione sanitaria del Sud verso le altre regioni che ha raggiunto cifre da capogiro. O come ridurre i 304,8 milioni di spesa per emigrazione sanitaria della Calabria nonostante 4 anni di commissariamento in capo all’on. Occhiuto che lasciano una sanità pubblica allo sbaraglio e senza ospedali e case di comunità per irrobustire la sanità territoriale”. Lo afferma Francesco Pitaro, candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione centrale con la lista Democratici Progressisti. “Si sperava di sapere – prosegue Pitaro – se hanno soluzioni per evitare che in Calabria si viva meno o cosa fare per una parte consistente della popolazione che rinuncia alle cure o per i bambini calabresi che hanno un’aspettativa di vita di 3 anni inferiore a chi nasce al Nord, a parte la più alta mortalità infantile d’Italia. Invece, considerando quisquilie la sanità e le altre questioni che allargano le diseguaglianze territoriali Nord-Sud, di genere e generazionali, sono venuti a riproporre l’autonomia regionale differenziata e a dare supporto a chi le criticità calabresi le ha aggravate. A supporto di un presidente che si è dimesso per ragioni personali e senza uno straccio di motivazione oggettiva e che magari tra 6 mesi potrebbe ripetere il giochetto, naturalmente a spese dei cittadini”.

