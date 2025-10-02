Agricoltura al centro dei rapporti transatlantici: conclusa a Como la 41esima Conferenza NA-EU

l’evento

COMO La 41esima Conferenza agricola Nordamerica – Unione europea (NA-EU) si chiude oggi a Como con un messaggio condiviso dai 250 partecipanti: la centralità del settore e la forza che rappresenta per gli equilibri economici e sociali. La Conferenza è il più grande appuntamento dedicato all’agricoltura che mette a confronto, ogni due anni, rappresentanti del Nord America e dell’Europa. Si svolge a porte chiuse ed è suddivisa in panel di approfondimento sul presente e sul futuro del settore primario.

L’evento di quest’anno si è tenuto in un periodo cruciale per i rapporti internazionali e per gli impliciti sviluppi chiave in settori di mutuo interesse: dal commercio alla sicurezza alimentare, dalla reciprocità degli scambi alle tendenze di mercato e ai nuovi modelli di consumo. Tutto questo in un momento in cui sono molti forti le pressioni dovute al clima, ai prezzi dell’energia e alla carenza di manodopera che minacciano la competitività delle aziende agricole.

«La relazione transatlantica è una delle più importanti al mondo, e ci sono questioni condivise, emerse in questo appuntamento – ha affermato il presidente del Copa e di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha aperto i lavori – E’ stato sottolineato anche alle bilaterali con Stati Uniti, Canada e Messico che servono mercati stabili, accordi lungimiranti, reciprocità degli standard produttivi, ma prima ancora occorre garantire la produttività e il reddito alle imprese agricole, alla luce degli effetti tangibili del cambiamento climatico e del quadro geopolitico. Trasversale è pure la questione manodopera, ad iniziare dalla mancanza di personale qualificato e dalla tecnologia che cambia il lavoro nei campi».

«Rafforzare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico sul fronte dell’agricoltura e garantire stabilità ai mercati significa consolidare il ruolo del settore primario per un sistema alimentare più sostenibile, a vantaggio di tutti», ha concluso Giansanti.

All’evento a Como hanno partecipato anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il commissario Ue Christophe Hansen.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato