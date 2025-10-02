Skip to main content

Bombole di gas alterate ma messe in commercio nel Cosentino, ricostruita la frode

Dopo le denunce del mese scorso, i carabinieri di Altomonte hanno accertato la vendita al dettaglio in un supermercato di Cassano

ALTOMONTE A seguito dell’intervento dei carabinieri di Altomonte dei primi di settembre che aveva consentito di denunciare ben 5 soggetti per tentata frode in commercio nella vendita di bombole di gas, l’attività investigativa di quel reparto è proseguita certosina, con l’intento di comprendere se il reato inizialmente ipotizzato e contestato fosse stato in realtà anche consumato e non solo tentato.
Infatti, grazie ai numerosi accertamenti eseguiti dei carabinieri della locale stazione, diretti dalla Procura di Castrovillari, si è riusciti a ricostruire una presunta frode consumata, con l’ulteriore sequestro di oltre 20 bombole di gas che la nota azienda di Altomonte avrebbe venduto a un supermercato di Cassano all’Ionio. Tali bombole, verosimilmente alterate, erano riconducibili a varie società del medesimo settore, nonché difformi per peso, etichetta, collaudo e denominazioni a quanto previsto della normativa di settore.
Le verifiche hanno inoltre consentito di deferire un altro soggetto. Ma oltre alle presunte violazioni penali, i carabinieri hanno anche riscontrato violazioni di natura amministrativa, con il sequestro dell’intero impianto di imbottigliamento delle bombole di gas, delle attrezzatture e dei mezzi e con sanzioni amministrative che, se accolte dalla Prefettura di Cosenza, potrebbero ammontare tra i 40.000 e 150.000 euro, con possibile sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, si è appurata una presunta frode consumata in commercio e un altro soggetto è stato deferito in stato di libertà per omessa presentazione della SCIA per la detenzione delle citate bombole di gas.

