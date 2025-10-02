Dissequestrato il depuratore di Diamante

la decisione

DIAMANTE Il tribunale di Cosenza – in composizione collegiale (presidente Carmen Ciarcia, a latere Stefania Antico e Fabio Giuseppe Squillaci) – ha accolto la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante della “Aqua Consult trattamento acque Srl” e disposto il dissequestro dell’impianto di depurazione comunale di Diamante.

La decisione arriva a seguito del provvedimento del gip del Tribunale di Paola che aveva convalidato il sequestro d’urgenza, operato dal pm il 20 agosto 2025, con l’applicazione del sequestro preventivo «sull’impianto di depurazione comunale delle acque reflue urbane nel comune di Diamante con scarico nel mar Tirreno tramite condotta sottomarina». (f.b.)

