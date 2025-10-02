Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:16
inquinamento ambientale

Rifiuti speciali nella discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, 5 denunce a Brancaleone

Pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e 2 carcasse di autoveicoli: area sequestrata dai carabinieri, con 2 autocarri usati per il trasporto

Pubblicato il: 02/10/2025 – 8:16
BRANCALEONE Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di autoveicoli, è stata sequestrata dai carabinieri a Brancaleone, in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Locri. A seguito di accertamenti effettuati in quell’area, di proprietà comunale, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà cinque persone per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di due autocarri utilizzati dagli indagati per il trasporto dei materiali nel sito abusivo. L’operazione odierna si innesta in un più ampio quadro di controlli svolti quotidianamente dall’arma dei carabinieri, tesi a contrastare le condotte in materia di reati ambientali per la salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini. Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti sino a condanna definitiva.

