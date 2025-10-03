Arianna Meloni e Salvini (con Vannacci) per il centrodestra. Il centrosinistra si affida a Conte

verso le regionali

LAMEZIA TERME Centrodestra e centrosinistra si apprestano a giocarsi le ultime carte in vista delle Regionali di domenica e di lunedì. Al fondo di una campagna elettorale “lampo” ma anche per questo intensa e tesissima, oggi i due schieramenti principali chiudono la campagna elettorale schierando diversi big a sostegno del ricandidato presidente Roberto Occhiuto per il centrodestra e del candidato presidente Pasquale Tridico per il centrosinistra (in corsa come si sa c’è anche un terzo candidato presidente, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare). Fronte centrodestra, dopo la convention di Lamezia con tutti i leader dei partiti tra cui la premier Gorgia Meloni mobilitati soprattutto Fratelli d’Italia e Lega per il rush finale (Forza Italia è stata più “sobria” in queste settimane, a dire il vero): per FdI in Calabria oggi c’è Arianna Meloni, annunciata insieme al sottosegretario all’Interno Wanda Ferro a due iniziative, la prima a Vibo (ore 11,30 Biblioteca) e l’ultima alle ore 16 alla Casa delle Culture di Catanzaro alla presenza dello stesso Occhiuto. La Lega invece chiuderà a Reggio Calabria alle ore 18:00, nella centralissima Piazza De Nava a Reggio Calabria, con il leader, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, insieme al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e all’europarlamentare Roberto Vannacci (entrambi ricoprono anche il ruolo di vicesegretari federali del Carroccio). Per quanto riguarda invece il centrosinistra, la mobilitazione per Gaza e la Palestina occuperà l’agenda di alcuni dei leader che pure erano attesi in Calabria per l’ultimo sprint di Tridico e che invece – riferisce anche l’agenzia Ansa – resteranno a Roma: all’evento finale in programma a Corigliano Rossano stasera alle 18 (Piazza Bernardino Lefosse) non ci saranno né la segretaria del Pd Elly Schlein né il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di Avs Nicola Fratoianni che parteciperanno al corteo di Piazza Vittorio a Roma. (potrebbero peraltro collegarsi). Annunciato invece con Tridico il leader M5S Giuseppe Conte, che stamattina sarà anche a Villa San Giovanni. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato