Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani

medio-oriente

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, fermati da Israele mentre si dirigevano a Gaza, sono stati liberati. Si tratta del senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto diversi contatti con il ministro israeliano Gideon Sa’ar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari saranno trasportati all’aeroporto di Tel Aviv dove prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 locali. L’ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.

