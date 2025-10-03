Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio-oriente

Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani

La Farnesina: «Partiranno oggi da Tel Aviv»

Pubblicato il: 03/10/2025 – 7:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, fermati da Israele mentre si dirigevano a Gaza, sono stati liberati. Si tratta del senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto diversi contatti con il ministro israeliano Gideon Sa’ar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari saranno trasportati all’aeroporto di Tel Aviv dove prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 locali. L’ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
annalisa corrado
ARTURO SCOTTO
benedetta scuderi
detenuti
farnesina
flotilla
israele
israele flotilla
marco croatti
medio oriente
parlamentari italiani
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x