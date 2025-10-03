Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari

Il ritorno

Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Successivamente saranno accolti, tra gli altri, allo scalo romano, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, e dal portavoce Avs, Angelo Bonelli.

Abbracci con i familiari e commozione a Fiumicino per i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Stanchi, visibilmente provati ma con ripetuti accenni di sorriso: così il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, con la Kefiah al collo. Ad accoglierli, all’esterno del Terminal 3, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, la coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni. Anche con loro abbracci calorosi e parole di bentornato. (ANSA)