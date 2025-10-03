Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il ritorno

Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari

Si tratta di Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi

Pubblicato il: 03/10/2025 – 15:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari

Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Successivamente saranno accolti, tra gli altri, allo scalo romano, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, e dal portavoce Avs, Angelo Bonelli.
Abbracci con i familiari e commozione a Fiumicino per i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Stanchi, visibilmente provati ma con ripetuti accenni di sorriso: così il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, con la Kefiah al collo. Ad accoglierli, all’esterno del Terminal 3, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, la coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni. Anche con loro abbracci calorosi e parole di bentornato. (ANSA)

Argomenti
flotilla
israele
parlamentari tornati in italia
rientrati in Italia i 4 parlamentari
rientro in italia
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x