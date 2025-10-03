Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:20
regionali al rush finale

«Grazie a Wanda Ferro per averci messo la faccia e a Occhiuto per il coraggio. Ora andiamo a vincere»

La leader di FdI Arianna Meloni a Catanzaro per la chiusura della campagna elettorale con il candidato governatore del centrodestra e con il sottosegretario all’Interno. «Noi siamo per il lavoro e no…

Pubblicato il: 03/10/2025 – 17:33
«Grazie a Wanda Ferro per averci messo la faccia e a Occhiuto per il coraggio. Ora andiamo a vincere»

CATANZARO «Ringrazio Wanda Ferro per averci messo la faccia, e Roberto Occhiuto per la forza e il coraggio perché oggi non chiudiamo la campagna elettorale ma apriamo una nuova stagione di governo per una terra bellissima come la Calabria, con risorse infinite ed energie che vanno liberate e per liberare queste energie serve un programma. E il centrodestra, che sta insieme da 30 anni, ha una visione delle risposte concrete ai cittadini». Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, a Catanzaro per un’iniziativa elettorale con il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito e capolista alle Regionali nella circoscrizione centrale, e con il ricandidato presidente della Regione per il centrodestra, Roberto Occhiuto. «Noi di Fratelli d’Italia – ha ricordato Arianna Meloni – abbiamo una classe dirigente preparata: abbiamo la militanza, che abbiamo iniziato tanti anni fa, noi siamo il partito del radicamento, del confronto, dello stare in mezzo alla gente, che si confronta con la società civile e le categorie produttive e porta le sue idee in alto.  Abbiamo fondato un partito in una notte e da piccolo partito siamo diventati il grande partito della nazione, che supera ogni singola ideologia, che guarda il bene di tutti i cittadini, dei patrioti e di chi ama la propria terra, di chi lavora e non cerca scorciatoie e vuole merito ma anche che non lascia indietro nessuno». «Ora andiamo a vincere», ha quindi proseguito Arianna Meloni. (a. c.)

