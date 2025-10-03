«La Flotilla non cambia la situazione a Gaza»

medio-oriente

«Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza» perché «non porta nulla alla gente di Gaza, ecco non non cambia la situazione a Gaza decisamente. Ecco detto questo spero che tutto si concluda nel modo più pacifico possibile e che si possa tornare a parlare meno della Flotilla col dovuto rispetto per loro per le loro buone intenzioni sia ben chiaro. E più su quello che sta accadendo a Gaza». Lo dice il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervistato da Mario Calabresi nella nuova puntata del podcast VIVAVOCE di Chora Media. «Ho come l’impressione che il dramma di Gaza – dice il cardinale – abbia, come tirato fuori una coscienza di dignità o che stava dentro nelle persone nella coscienza comune che adesso è venuta fuori, insomma ha risvegliato qualcosa che è un aspetto positivo, è venuto fuori come indignazione ma anche come desiderio di dentro che magari non si sapeva che c’è c’era.. Vedo tanta partecipazione che è una cosa positiva forse viene espressa anche in maniera troppo negativa, c’è troppo contro. Invece bisognerebbe dargli anche un’espressione più positiva. Però, insomma, è qualcosa da non lasciar perdere».

