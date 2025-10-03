Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:43
il lutto

Morto Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi de La Piovra

L’attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco dove viveva con la moglie

Pubblicato il: 03/10/2025 – 21:43
ROMA È morto stasera Remo Girone , indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Ne dà notizia Sorrisi e canzoni tv online. L’attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea.

