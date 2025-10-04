Biologi all’interno della scuola calcio: intesa siglata tra FIGC e FNOB

l’accordo

Un protocollo di intesa destinato all’organizzazione ed alla promozione, di corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai medici e ai biologi nutrizionisti, regolarmente iscritti all’albo professionale. A siglarlo i presidenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB). L’accordo, sottoscritto a Roma, prevede la formazione di biologi nutrizionisti per garantire a calciatrici e calciatori una corretta alimentazione, e quindi migliorare le loro prestazioni sportive.

Per il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina «l’intesa sottolinea il percorso avviato dalla federazione Italiana Gioco Calcio con una importante organizzazione che rappresenta oltre 13.000 biologi nutrizionisti. Per noi – ha sottolineato Gravina – è un appuntamento importante, continuiamo con i protocolli a cui poi seguono comportamenti ed opportunità per i nostri associati. I corsi oggetto del protocollo avranno ad oggetto la selezione e la preparazione di professionisti biologi, qualificati nell’ambito della nutrizione applicata al calcio».

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Federazione Nazionale dei Biologi, Vincenzo D’Anna. «Già decine, se non centinaia, di colleghi operano in questo settore e con questa intesa il prossimo consiglio federale annovererà ufficialmente, negli organigrammi delle squadre, anche la figura del biologo nutrizionista, che potrà essere tesserato sotto l’egida della FIGC. Possiamo dire – ha sottolineato D’Anna – che abbiamo dato un giusto contesto all’interno del quale centinaia di nostri iscritti potranno operare. Ma credo soprattutto che per il prestigio della FIGC, l’autorevolezza del suo presidente, l’amore che gli italiani hanno per il calcio, l’intesa è un grande veicolo per far conoscere un aspetto dell’attività professionale dei biologi. È un accordo che punta ad essere una best practice in ambito sportivo, abbiamo già in corso un’interlocuzione con il CONI, perché questo tipo di intesa può essere facilmente ampliata». La sottoscrizione del protocollo si è conclusa con la consegna al presidente della FIGC di un omaggio tutto calabrese, una maschera apotropaica realizzata a Seminara, in Calabria.

