Corteo nazionale per Gaza a Roma: «Siamo in 600mila»

L’annuncio della presidente degli studenti palestinesi

Pubblicato il: 04/10/2025 – 16:34
ROMA È arrivato senza disordini a San Giovanni il corteo nazionale di Roma organizzato a supporto di Gaza e della Sumud Flotilla. Migliaia di persone hanno continuato a confluire per tutto il tragitto, scandito da cori e discorsi a favore della Palestina. Gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti dal camion in testa appena prima di arrivare a destinazione, i manifestanti hanno concluso la marcia applaudendo. «Stiamo bloccando tutto. La coda è ancora a Piramide, siamo oltre 600mila persone». Lo ha detto Maya Issa, la presidente del movimento degli studenti palestinesi dal camion di apertura del corteo nazionale a Roma per Gaza, mentre la testa del corteo stava arrivando a via Merulana. Anche bandiere di Hamas e di Hezbollah, tra le migliaia della Palestina portate in corteo a Roma dai manifestanti. “Death death to the Idf” è scritto invece su un’altra di grande dimensioni che viene sventolata. “Morte all’Idf, morte al sionismo” si legge poi su uno striscione. La frase rivolta all’esercito israeliano è scandita in coro anche da alcuni gruppi. (Ansa)

