Il Catanzaro ci riprova, oggi a Monza per provare la prima gioia – PROBABILI FORMAZIONI

ancora in trasferta

CATANZARO Dopo il pareggio a reti bianche di Genova contro la Sampdoria, il Catanzaro torna in campo oggi alle 15 all’U-Power Stadium per affrontare il Monza, in quello che sarà il settimo impegno di campionato. Una seconda trasferta consecutiva complicata, ma anche l’occasione per cercare di sbloccarsi e portare a casa i primi tre punti stagionali. La squadra di Aquilani è ancora imbattuta, ma reduce da ben sei pareggi in altrettante gare. Un dato che da un lato conferma la solidità della squadra, ma che dall’altro lascia un inevitabile retrogusto di incompiuto. Il tecnico giallorosso, alla vigilia, ha sottolineato proprio questo: «Contro la Samp mi porto dentro tante cose positive, ma anche il rammarico per non aver vinto. Meritavamo di più». Il primo successo, per Aquilani, avrebbe anche un peso psicologico rilevante: «La vittoria cambia tutto, anche a livello inconscio. I ragazzi hanno una gran voglia di mettere il primo sigillo, dopo tutto il lavoro fatto». Non sarà semplice contro un Monza che punta chiaramente alla promozione e che, come ha ricordato l’allenatore calabrese, «ha mantenuto giocatori importanti da Serie A. Hanno una delle rose più forti del campionato». Ma la B è un campionato a parte, avverte Aquilani, e il Catanzaro vuole giocarsi le proprie carte con umiltà ma anche con personalità: «Sappiamo chi siamo, vogliamo continuare a dare valore al nostro percorso». Quanto alle scelte di formazione, nessuna rivoluzione annunciata, ma solita attenzione al merito e all’equilibrio: «Ogni partita è a sé, premiamo chi dimostra di poter dare qualcosa in più. Abbiamo una rosa ampia e tutti possono essere decisivi». Rinnovata la fiducia al capitano Iemmello, «leader e punto di riferimento», il cui impiego dipenderà anche dalle esigenze tattiche della gara. Infine, un pensiero per i tifosi giallorossi, pronti a sostenere la squadra anche a Monza: «Con loro ci sentiamo sempre in casa. Speriamo di poter festeggiare insieme un abbraccio liberatorio a fine partita». Sarà assente il solo Liberali, impegnato al Mondiale Under 20. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Zeroli, Obiang, Azzi; Galazzi, Keita; Álvarez. All.: Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Buglio, Petriccione, Favasuli; Oudin, Di Francesco; Iemmello. All.: Aquilani

Foto Us Catanzaro

