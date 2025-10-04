Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:01
il blitz

Reggio, lotta all’abusivismo commerciale. Sanzioni per oltre 20.000 euro e sequestri di merce

Incessante l’attività della polizia locale. Passati al setaccio diversi esercizi

Pubblicato il: 04/10/2025 – 18:17
REGGIO CALABRIA È continua ed incessante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria contro l’abusivismo commerciale. Nelle ultime 72 ore 7 commercianti sono stati sanzionati per un importo complessivo di oltre 20.000,00 euro. Tra loro  tre soggetti che esponevano marce alimentare per la vendita a diretto contatto col suolo stradale tra polvere e sporcizia di vario genere. Le attività del Corpo hanno consentito anche di effettuare tre sequestri di merce alimentare posta in vendita abusivamente e priva del certificato di tracciabilità. Sequestrata anche della merce pronta ad essere cotta con fiamme libere  in assenza di qualsiasi tutela  igienico sanitaria. Nell’ambito dei predetti servizi sono stati anche comminati  due daspo urbani ( ordini di allontanamento) ad un venditore ambulante abusivo in area centro storico e ad un clochard che aveva occupato un’area sul lungomare. Le attività continueranno nei giorni a seguire alche con l’ausilio del servizio igiene ed alimenti dell’Asp. Le derrate  alimentari sottoposta a sequestro sono state distrutte.

