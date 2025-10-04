Skip to main content

dati preoccupanti

Roghi senza tregua: in Calabria record settimanale di incendi boschivi

Dal 27 settembre al 3 ottobre la regione ha registrato 196 interventi, più di qualsiasi altra regione. In Italia da giugno a oggi 66mila episodi

Pubblicato il: 04/10/2025 – 12:48
ROMA Dal 15 giugno al 3 ottobre sono stati 65.878 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 10.401 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.942 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 22.514 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell’ultima settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, invece sono stati svolti 1.126 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 196 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state il Lazio (160), la Sicilia (141) e la Campania (139). Sempre nell’ultima settimana sono stati 10 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 1.201 ore di lavoro.

