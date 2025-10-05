Cosenza, a 104 anni il professore Vincenzo va al seggio a votare

il buon esempio

COSENZA Ha 104 anni – è nato nel 1921 – ma l’età non lo ha tenuto lontano dal seggio elettorale. E così, oggi, è uscito di casa per andare ad esercitare il suo diritto di voto per le elezioni regionali in Calabria alla sezione n. 49 di via Misasi, nella Scuola elementare “C. Alvaro” Vincenzo Cretella è stato salutato con affetto dal presidente e dagli altri componenti del seggio. Ex docente, ha insegnato per molti anni a Carolei.

