La Reggina ritrova il sorriso. Pari per Vibonese e Sambiase, cade la Vigor

le calabresi in d

In serie D torna al successo la Reggina di Brunello Trocini contro il Ragusa, pareggiano Sambiase e Vibonese, brutto ko della Vigor Lamezia.

La Reggina torna a sorridere: 2-0 al Granillo contro il Ragusa

Dopo alcune prestazioni opache, la Reggina rialza la testa davanti al proprio pubblico e conquista la seconda vittoria in campionato battendo il Ragusa per 2-0. Un successo importante, frutto di una prestazione solida, concreta e finalmente convincente sul piano del gioco. Partenza sprint per gli amaranto, subito pericolosi nei primi minuti con Girasole che sfiora il vantaggio su azione da corner. Al 9’, fuori Ragusa per un problema fisico, dentro Edera, che si rivelerà tra i protagonisti del match. Il primo gol arriva al 19’: splendida azione corale conclusa da Di Grazia, abile a farsi trovare pronto sul perfetto assist rasoterra di Correnti. È il primo centro stagionale per l’attaccante, che pochi minuti dopo sarà decisivo anche nell’azione del raddoppio. Al 26’ infatti è Di Grazia a innescare Fomete con un’ottima giocata sulla sinistra: l’attaccante calcia potente sul primo palo e sigla il 2-0, anche per lui primo gol con la maglia della Reggina. Nella ripresa i calabresi gestiscono senza affanni, sfiorando il tris in almeno tre occasioni: Rizzo e Girasole vanno vicini alla rete su colpo di testa, mentre al 78’ Edera impegna severamente Bonagura con una conclusione velenosa al volo. Tre punti pesanti e una prestazione finalmente convincente per la squadra di Trocini, che ritrova fiducia e slancio in un campionato ancora tutto da scrivere.

Vibonese, punto pesante in trasferta: 1-1 con la Nissa

Un pareggio che vale. La Vibonese torna dalla trasferta siciliana con un punto prezioso, frutto di una prestazione solida e intelligente sul campo della Nissa, una delle squadre più attrezzate del girone. Allo stadio Tomaselli finisce 1-1, con i rossoblù bravi a reagire immediatamente allo svantaggio iniziale e poi a contenere la pressione avversaria nel secondo tempo. La partita si accende sin dai primi minuti. I padroni di casa trovano il vantaggio già al 2’ su calcio di rigore trasformato da Diaz, ma la Vibonese non si scompone e risponde subito con carattere: passano pochi minuti e Dicorato firma il pareggio con un preciso colpo di testa che non lascia scampo al portiere nisseno. Nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica della Nissa per l’espulsione di Megna (doppia ammonizione), la squadra rossoblù cerca di sfruttare gli spazi. I calabresi sfiorano il colpo grosso colpendo una traversa e protestano per una rete annullata, episodio che lascia più di qualche dubbio. Nonostante qualche rammarico, il pareggio va considerato un risultato positivo per la Vibonese: il punto ottenuto su un campo difficile e contro un’avversaria ambiziosa conferma la solidità e la crescita del gruppo.

Il Sambiase ferma il Savoia: 1-1 al “D’Ippolito” e applausi per i giallorossi

Prestazione di carattere per il Sambiase che, davanti al proprio pubblico, riesce a conquistare un prezioso pareggio contro il blasonato Savoia, una delle squadre più attrezzate del campionato. La sfida, intensa e combattuta, si è chiusa sull’1-1, con i padroni di casa che, nel finale, hanno persino sfiorato la vittoria con una clamorosa occasione capitata sui piedi di Furiato. I giallorossi si sono mostrati solidi e ben organizzati sin dalle prime battute, disputando un’ottima prima parte di gara. Il vantaggio è arrivato al 38′, grazie a una rete di Haberkon che ha concretizzato al meglio una buona trama offensiva. Nella ripresa, però, il Savoia è riuscito a ristabilire l’equilibrio. Al 53’, Favetta ha trovato il gol del pareggio approfittando di una leggerezza difensiva della retroguardia sambiasina, punendo con freddezza l’unica vera disattenzione del match. Nonostante il ritorno degli ospiti, il Sambiase non si è disunito e ha continuato a giocare con intensità, sfiorando il colpaccio nei minuti conclusivi.

Vigor Lamezia, buona volontà ma zero punti: a Paternò arriva uno stop amaro

La trasferta siciliana della Vigor Lamezia si chiude con una sconfitta, maturata al termine di una gara combattuta ma avara di concretezza sotto porta. Al “Falcone Borsellino” di Paternò, i biancoverdi cedono 1-0 ai padroni di casa, che conquistano la loro prima vittoria in campionato. Eppure l’inizio del match lasciava ben sperare: già al primo minuto, Tandara si è trovato a tu per tu con il portiere, sprecando però malamente. Nei minuti successivi ci hanno provato D’Aloia e Ambrogio, ma senza fortuna. La Vigor ha tenuto bene il campo nella prima frazione, ma ha faticato a finalizzare le occasioni create. Il gol decisivo è arrivato in avvio di ripresa: Lucca ha sorpreso la difesa lametina con un inserimento preciso su cross dalla destra, trovando l’1-0 con un colpo ravvicinato. La Vigor Lamezia ha reagito con determinazione, andando vicinissimo al pareggio con Montebugnoli (palo) e Sansone (rovesciata spettacolare respinta dal portiere), ma la rete del pari non è mai arrivata. Nel finale, nonostante gli sforzi e alcune buone trame offensive, la squadra biancoverde ha pagato la poca precisione negli ultimi metri e un pizzico di sfortuna. Il Paternò, più cinico, ha saputo soffrire e portare a casa i tre punti. (redazione@corrierecal.it)

