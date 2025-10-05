Malore durante la partita tra Siderno e Locri, calciatore portato in ospedale

il soccorso

Momenti di apprensione oggi in campo e sulle tribune dello stadio di Locri nel corso della gara di Prima categoria girone C tra il Siderno 1911 e il Locri. Nel corso del primo tempo, un calciatore 30enne del Siderno si è accasciato sul campo dopo un malore. Dopo l’intervento del personale medico di entrambe le squadre, il giocatore, vigile ma visibilmente frastornato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri dove è stato immediatamente sottoposto ai primi accertamenti da parte dei medici del Pronto soccorso. Anche se le sue condizioni saranno ancora attentamente monitorate dai medici del nosocomio, il calciatore avrebbe dato segnali di ripresa, rendendo così meno grave il suo attuale quadro clinico. Dopo il soccorso e il trasporto in ospedale, l’arbitro, dopo aver acquisito la volontà di tutti i giocatori in campo e delle due società, ha deciso di non far proseguire la gara sospendendo il match. (Ansa)

