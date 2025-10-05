Regionali in Calabria, l’affluenza alle 23 è del 29%

calabresi al voto

CATANZARO L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 29,08%, in calo rispetto 30,87% del 2021. Per quanto riguarda le singole province, Reggio Calabria è quella con l’affluenza più alta con il 32,24%, seguita da Catanzaro e Crotone, rispettivamente con il 31,92% e 28,80%. Agli ultimi due posti Vibo Valentia (26,67%) e Cosenza (26,21%). Lamezia al 29,40%, dati in linea rispetto alla tornata precedente. L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria è stata del 7,7%. Alle 19 l’affluenza è stata del 23,19%.

Nota sul dato dell’affluenza in Calabria

In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota quasi nessuno, perché per le Regionali non è previsto voto per corrispondenza). In Calabria circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) sono domiciliate fuori, ma mantengono comunque la residenza in Regione. Analizzando i numeri, gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368, risultando così molto spesso sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni. (redazione@corrierecal.it)

