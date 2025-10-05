Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

calabresi al voto

Regionali in Calabria, l’affluenza alle 23 è del 29%

Si chiude la prima giornata di votazioni, riapertura dei seggi fissata alle 7. Dato in calo rispetto al 2021 (30,8%). Reggio prima provincia, Cosenza ultima

Pubblicato il: 05/10/2025 – 23:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali in Calabria, l’affluenza alle 23 è del 29%

CATANZARO L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 29,08%, in calo rispetto 30,87% del 2021. Per quanto riguarda le singole province, Reggio Calabria è quella con l’affluenza più alta con il 32,24%, seguita da Catanzaro e Crotone, rispettivamente con il 31,92% e 28,80%. Agli ultimi due posti Vibo Valentia (26,67%) e Cosenza (26,21%). Lamezia al 29,40%, dati in linea rispetto alla tornata precedente. L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria è stata del 7,7%. Alle 19 l’affluenza è stata del 23,19%.

Nota sul dato dell’affluenza in Calabria

In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota quasi nessuno, perché per le Regionali non è previsto voto per corrispondenza). In Calabria circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) sono domiciliate fuori, ma mantengono comunque la residenza in Regione. Analizzando i numeri, gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368, risultando così molto spesso sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
affluenza regionali calabria
dati affluenza
Elezioni regionali
In evidenza
REGIONALI
voto elezioni
voto regionali
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x