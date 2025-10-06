Skip to main content

Anziano scomparso a Limbadi, sono di Nicola Schimio i resti trovati lo scorso aprile

La Procura ha confermato alla famiglia l’identificazione. Il 79enne era scomparso il 27 settembre 2023

NICOTERA Sono di Nicola Schimio i resti trovati lo scorso 15 aprile nelle campagne di Limbadi, nel Vibonese. L’anziano era scomparso il 27 settembre 2023 da Badia, piccola frazione di Limbadi, dopo essere uscito da casa sua per andare in campagna. Il 79enne non aveva fatto più ritorno a casa: subito era scattata la macchina dei soccorsi e le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Lo scorso aprile, era stato ritrovato uno scheletro che, fin dai primi accertamenti, sembrava essere proprio dell’anziano scomparso da Limbadi. La Procura, come scrive il programma Chi l’ha visto, ha successivamente confermato che i resti appartengono a Nicola Schimio.

