incidente nel cosentino
Auto si capovolge a San Lucido: due feriti trasportati in ospedale
In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente al bivio sud
Pubblicato il: 06/10/2025 – 22:23
SAN LUCIDO Paura in tarda serata al bivio sud di San Lucido, in provincia di Cosenza, dove un’auto si è capovolta per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due persone sono state soccorse e trasportate in ambulanza. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
