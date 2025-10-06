Auto si capovolge a San Lucido: due feriti trasportati in ospedale

incidente nel cosentino

SAN LUCIDO Paura in tarda serata al bivio sud di San Lucido, in provincia di Cosenza, dove un’auto si è capovolta per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due persone sono state soccorse e trasportate in ambulanza. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato