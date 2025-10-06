Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

incidente nel cosentino

Auto si capovolge a San Lucido: due feriti trasportati in ospedale

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente al bivio sud

Pubblicato il: 06/10/2025 – 22:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Auto si capovolge a San Lucido: due feriti trasportati in ospedale

SAN LUCIDO Paura in tarda serata al bivio sud di San Lucido, in provincia di Cosenza, dove un’auto si è capovolta per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due persone sono state soccorse e trasportate in ambulanza. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
auto si capovolge
incidente san lucido
incidente stradale
Rilevanti
san lucido
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x