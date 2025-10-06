Si legge in: 1 minuto
Sbandano e impattano contro lo spartitraffico, anziani di Savelli soccorsi all’ingresso di Crotone
L’incidente ieri sera. Sul posto due ambulanze del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco
Pubblicato il: 06/10/2025 – 8:26
CROTONE Tanta paura ma nessun ferito grave dopo l’incidente stradale che intorno alle 19 di ieri ha coinvolto una coppia di anziani di Savelli: i due, mentre transitavano con la loro Fiat Grande Punto sul cavalcavia all’ingresso sud di Crotone, hanno sbandato urtando contro lo spartitraffico. La coppia è stata presa in cura da due ambulanze del 118, sul luogo dell’impatto anche una squadra dei vigili del fuoco di Crotone e la Polizia locale.
