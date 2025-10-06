Sbandano e impattano contro lo spartitraffico, anziani di Savelli soccorsi all’ingresso di Crotone

l’impatto

CROTONE Tanta paura ma nessun ferito grave dopo l’incidente stradale che intorno alle 19 di ieri ha coinvolto una coppia di anziani di Savelli: i due, mentre transitavano con la loro Fiat Grande Punto sul cavalcavia all’ingresso sud di Crotone, hanno sbandato urtando contro lo spartitraffico. La coppia è stata presa in cura da due ambulanze del 118, sul luogo dell’impatto anche una squadra dei vigili del fuoco di Crotone e la Polizia locale.