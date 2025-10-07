Auto di lusso rubate: 14 arresti

il blitz

Nelle prime ore di oggi tra l’Italia, la Spagna e il Belgio è in corso l’esecuzione di 14 misure cautelari nell’ambito dell’operazione ‘Palma’, indagine del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia, contro un’associazione transnazionale dedita ai furti e al riciclaggio di auto di LUSSO. L’attività, sviluppata con la Guardia Civil – Uco e la polizia federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha portato alla luce un giro d’affari milionario con veicoli trafugati che, ripuliti, venivano destinati ai mercati degli Emirati Arabi Uniti. I dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 al comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia.

