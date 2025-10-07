‘Ndrangheta, evaso durante un permesso: arrestato il capostipite del clan Abbruzzese

la vicenda

CASSANO ALLO IONIO I Carabinieri del Norm della Compagnia di Cassano, unitamente al Nucleo Investigativo di Cosenza ed al Norm della Compagnia di Castrovillari, hanno arrestato Abbruzzese Celestino, 78 anni, capostipite e già elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli Abbruzzese, in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Qualiano (nel Napoletano), in quanto attinto da provvedimento custodiale emesso nell’ambito dell’operazione denominata “Athena” (giugno 2023), lo scorso 30 settembre, autorizzato a recarsi presso il Tribunale di Castrovillari per presenziare quale imputato ad un’udienza, si era allontanato improvvisamente facendo perdere le sue tracce tra i comuni di Castrovillari e Frascineto, non facendo più rientro presso il domicilio del paese dell’hinterland partenopeo in cui lo stesso si trovava in regime cautelare. Le immediate ricerche dei Carabinieri, estese nel territorio di Cassano e nelle zone rurali di Frascineto e Castrovillari e protrattesi senza sosta per più di 48 ore, hanno consentito di localizzare e trarre in arresto l’evaso, che è stato rintracciato nella tarda serata del 2 ottobre subito dopo essere rientrato presso la sua abitazione sita nel quartiere Timpone Rosso di Cassano.

L’attività ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato associato presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

