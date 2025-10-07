I voti ai partiti e ai candidati. Gallo record, in FdI Montuoro e Calabrese superano Ferro. Exploit Pitaro – I GRAFICI

centrodestra

LAMEZIA TERME Il centrodestra si conferma alla guida della Regione Calabria con il presidente Roberto Occhiuto battendo nettamente il centrosinistra che candidava governatore Pasquale Tridico. Per il centrodestra a livello regionale sono andati il 57,98% dei consensi sommando tutte le liste. La lista più votata è stata Forza Italia, che ha conquistato il 17,98%, così distribuito: 15,12% nella circoscrizione centro, 19,15% nella circoscrizione nord e 19,96% nella circoscrizione sud. La seconda lista più votata è stata Occhiuto Presidente (12,38%): 11,49% nella circoscrizione centro, 12,41% nella circoscrizione nord e 13,46% nella circoscrizione sud. Fratelli d’Italia è la testa lista più votata (11,64%): 10,40% nella circoscrizione centro, 11,21% nella circoscrizione nord e 13,74% nella circoscrizione sud. Quarta lista in assoluto la Lega (9,42%): 10.08% nella circoscrizione centro, 5,34% nella circoscrizione nord e 14,01% nella circoscrizione sud. Infine Noi Moderati, che ha conquistato il 4,04%: 7,7% nella circoscrizione centro, il 2% nella circoscrizione nord e il 2,2% nella circoscrizione sud. Non hanno raggiunto il quorum Udc (1,29%), Forza Azzurri (1.04%) e Sud Chiama Nord (0,2%).

I più votati nel centrodestra

Il candidato consigliere regionale più votato a queste elezioni è stato Gianluca Gallo (Forza Italia) con 30.139 voti (ampiamente superato il suo record del 2021). A seguire, in Forza Italia Salvatore Cirillo (19.087), Pasqualina Straface (13.322), Sergio Ferrari (12.058), Elisabetta Santoianni (10.661), Domenico Giannetta (10.413). Marco Polimeni (8.830). Nella lista Occhiuto Presidente il candidato più votato è stato Pierluigi Caputo (14.780), seguito da Rosaria Succurro (12.162), Giacomo Crinò (9.014), Giuseppe Zampogna (7.565), Emanuele Ionà (6.829). Michele Comito (6.445). Nella lista Fratelli d’Italia il candidato più votato è stato Antonio Montuoro (11.856), seguito da Giovanni Calabrese (11.301), Wanda Ferro (10.396), Filippo Pietropaolo (5.598), Angelo Brutto (8.701), Luciana De Francesco (6.536). Nella lista della Lega il candidato più votato è stato Giuseppe Mattiani (12.524 voti), seguito da Filippo Mancuso (12.111), Francesco Sarica (7.108), Pietro Raso (5.606), Gianpaolo Bevilacqua (5.037), Orlandino Greco (5,151). In Noi Moderati exploit di Vito Pitaro (11.985 voti). (c. a.)

FORZA ITALIA

OCCHIUTO PRESIDENTE

FRATELLI D’ITALIA

LEGA

NOI MODERATI

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato