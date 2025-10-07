Occhiuto vince con il 57,26%, Forza Italia primo partito. Tridico al 41,73%
I dati del Viminale. Anche la lista Occhiuto Presidente precede Fratelli d’Italia e Lega. Nel centrosinistra il PD arriva al 13,59%
LAMEZIA TERME Roberto Occhiuto al 57,26%, , Forza Italia primo partito con circa il 17,98%. Questi in sintesi i principali dati al completamento dello scrutinio delle Regionali aggiornati sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Nel centrodestra si conferma il primato di Forza Italia (17,98%) : la seconda lista più votata è quella di Occhiuto Presidente (12,39%), comunque orbitante in Forza Italia. A seguire Fratelli d’Italia all’11,64%, Lega al 9,4%. Supera il quorum Noi Moderati (4,03%). Sotto il quorum invece Udc (1,28%), Forza Azzurri (1,04%), Sud Chiama Nord (0,2%).
Nel centrosinistra, con Tridico al momento al 41,73%, il partito più votato è il Pd, con il 13,59% (il secondo partito più votato in assoluto), la lista Tridico Presidente al 7,62%, il M5S si attesta al 6,43%, Democratici Progressisti al 5,23% Casa Riformista al 4,42%. Non raggiungere il quorum al momento Avs (3,85%). Tocca l’101% Francesco Toscano, candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare la cui lista si ferma allo 0,89%. (a. c.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato