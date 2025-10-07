Regionali, dalle forze sociali e produttive gli auguri di buon lavoro a Occhiuto

il dopo voto

CATANZARO “La Cgil Calabria augura buon lavoro al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, l’organizzazione sindacale si augura un sereno confronto a partire dai punti programmatici inviati nelle scorse settimane a tutti i candidati nei quali vengono elencati priorità, proposte e rivendicazioni”. Così la Cgil Calabria.

Il messaggio di Confartigianato

Il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti e Silvano Barbalace, a nome degli artigiani e delle piccole imprese della regione, formulano i migliori auguri di buon lavoro al riconfermato presidente della Regione Roberto Occhiuto. “Confidiamo – dichiarano Ascioti e Barbalace – nell’impegno fermo e coeso del presidente Occhiuto per affrontare, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, le tante questioni che interessano la Calabria. Al presidente offriamo il nostro contributo di proposte e collaborazione per sostenere le azioni di rilancio e di crescita della regione”. Confartigianato auspica inoltre un dialogo costante e costruttivo con i futuri assessori e i dipartimenti competenti, nella convinzione che solo attraverso un confronto stabile con il tessuto produttivo si possano individuare soluzioni efficaci per l’economia calabrese. “L’artigianato e le micro e piccole imprese – concludono Ascioti e Barbalace – rappresentano il 99% del sistema produttivo regionale. Porre queste realtà al centro delle politiche economiche significa valorizzarne la capacità di generare occupazione, sviluppo, innovazione e coesione sociale, nell’interesse generale della Calabria”.

Il messaggio dell’Ebac

La Presidenza dell’Ente Bilaterale Artigianato Calabrese (Ebac) esprime le più vive congratulazioni al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la sua riconferma. In particolare il presidente di Ebac Francesco Pellegrini, già vice presidente Confartigianato Calabria, auspica un dialogo costruttivo e continuo con la nuova amministrazione regionale, fondamentale per sostenere e valorizzare le imprese artigiane del territorio in vista dei prossimi passaggi di confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative. “In una regione come la nostra – afferma Pellegrini – nella quale l’industria e la grande impresa sono quasi inesistenti, occorre valorizzare e sostenere la microimpresa che rappresenta l’ossatura del sistema produttivo calabrese e la principale fonte di impiego dei lavoratori”. Anche il vice presidente dell’Ente Bilaterale artigiano Benedetto Cassala, coordinatore regionale UIL Artigianato Calabria, nell’esprimere le congratulazioni al Presidente Occhiuto, invita la politica regionale tutta a guardare con maggiore attenzione i temi della sicurezza sul lavoro e delle politiche sociali in particolare, con azioni maggiormente incisive sulle politiche attive, welfare, e sostegno alle imprese che assumono o creano lavoro stabile. L’Ente Bilaterale Artigianato ricorda di avere recentemente introdotto in Calabria, strumenti di sostegno validi ed efficienti, come il Fondo Infortuni rivolto ai lavoratori e ai titolari che subiscono gravi incidenti finanche ai loro familiari e il Fondo Sostegno al Reddito, che interviene con sussidi importanti, in caso di calamità naturali come quello verificatosi un anno fa nella piana di Lamezia, dove Ebac è intervenuta con erogazioni economiche nel giro di qualche settimana. Mettendo insieme le forze e le capacità, conclude l’Ebac, si possono senza alcun dubbio migliorare gli strumenti di supporto e raggiungere gli obiettivi comuni di incremento del benessere di imprese e di lavoratori calabresi.

Il messaggio di Ance

Ance Calabria formula i migliori auguri di buon lavoro al presidente della Regione Roberto Occhiuto, rieletto con ampio consenso. L’associazione dei costruttori calabresi guidata dal presidente Roberto Rugna esprime apprezzamento per la fiducia confermata dai cittadini e ribadisce la propria disponibilità a collaborare con la nuova Giunta regionale per affrontare le priorità che riguardano il futuro economico e infrastrutturale della Calabria. Nel documento programmatico “Costruire il futuro”, presentato alla vigilia del voto, Ance Calabria ha individuato le linee guida di una politica industriale fondata su sviluppo, sostenibilità e lavoro qualificato. “La nuova legislatura regionale rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio strutturale della Calabria – afferma il presidente Rugna –. È necessario costruire un percorso di confronto stabile tra istituzioni e sistema produttivo, valorizzando il ruolo dell’edilizia come motore di crescita, innovazione e occupazione”.

