Regionali in Calabria, l’analisi di Renzi: «Si vince al centro: come ha fatto Occhiuto ieri»

«Il risultato calabrese dimostra che non si vince sfruttando temi mediatici come la Palestina o il reddito di cittadinanza»

Pubblicato il: 07/10/2025 – 9:40
ROMA «Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legata alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento. A Occhiuto i complimenti miei personali e di tutta Italia Viva uniti all’augurio di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Ringrazio Pasquale Tridico per essersi messo a disposizione della richiesta di Pd, Cinque Stelle e Avs. Il risultato calabrese, come quello marchigiano, dimostra che non si vince sfruttando temi mediatici come la Palestina o il reddito di cittadinanza. Occorre piuttosto incalzare sulla concretezza dei temi quotidiani: la pressione fiscale, il costo della vita, la sanità. Si vince al centro: come ha fatto Occhiuto ieri, come farà Giani in Toscana lunedì prossimo.
Italia Viva conferma e anzi migliora il risultato delle Marche avendo dato le firme per costruire la lista Casa Riformista – IV che ottiene in Calabria il 4.5%, supera altri partiti della coalizione, elegge una consigliera regionale nella persona della nostra Segretaria territoriale, la bravissima Filomena Greco. Ci confermiamo come il partito che elegge più donne e confermiamo che Casa Riformista è appena nata ma è presente ovunque. Grazie a Filomena e a tutti gli amici di Casa Riformista Calabria!». E’ il post pubblicato dal senatore di Iv, Matteo Renzi.

