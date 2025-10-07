Salis, confermata l’immunità. Salvini: «Vergogna»

il voto

BRUXELLES Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell’immunità per l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, con lo scarto di un voto. A favore 306, contrari 305 e astenuti 17. I votanti sono stati 628.

«Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte». Lo scrive in una nota l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. «La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi», conclude l’eurodeputata.

«Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di “centrodestra” ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!». Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto del Parlamento europeo che ha votato per l’immunità a Ilaria Salis. «Salis scappa dal processo», il testo dell’immagine che accompagna il post di Salvini.

