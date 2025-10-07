Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:51
la vicenda

Schiaffi a 36 bambini di un asilo nido, sospese tre educatrici

Le indagini a Potenza. Provvedimento per un anno

Pubblicato il: 07/10/2025 – 12:01
POTENZA Sono accusate di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini, tutti con meno di tre anni, dell’asilo nido “Melograno” di Potenza, tre educatrici sono state sospese dall’esercizio della professione per un anno.
Il provvedimento del gip è stato eseguito dai Carabinieri che, per diversi mesi, hanno condotto le indagini coordinate della Procura della Repubblica di Potenza. Anche grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere installate dagli investigatori, sono stati riscostruiti “gli atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti – è scritto in una nota diffusa dalla Procura di Potenza – degli infanti a loro affidati”.

bambini asilo picchiati
bambini asilo potenza
schiaffi a bambini asilo
