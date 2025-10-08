Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:56
il dopo voto

Centrosinistra, è l’ora della riflessione e dell’autocritica: attesa per le decisioni di Tridico

Domani incontro tra i consiglieri eletti e il candidato presidente che prende altro tempo per scegliere tra Europarlamento e Calabria. E Stasi attacca

Pubblicato il: 08/10/2025 – 15:43
LAMEZIA TERME Ore di riflessione nel campo largo dopo la sconfitta alle Regionali, la terza consecutiva per il centrosinistra. Secondo quanto riporta il sito del Tg Rai Calabria, domani è in programma un incontro tra il candidato presidente Pasquale Tridico e i consiglieri regionali eletti con la coalizione: tra i punti sul tavolo anche il futuro dello stesso Tridico, che si sarebbe preso alcuni giorni di riflessione per decidere se restare all’Europarlamento o guidare l’opposizione in Calabria. Tempo di analisi anche per il Pd: nei prossimi giorni il segretario regionale dem Nicola Irto potrebbe convocare direzione e assemblea del partito. Intanto, da registrare l’attacco del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi: “Terza sconfitta consecutiva, con proporzioni inaccettabili, centrosinistra strutturalmente impreparato. Spero che nessuno, da Roma a Reggio Calabria, abbia il coraggio di inventarsi bicchieri mezzi pieni: non c’è rimasto nemmeno il bicchiere”, dice Stasi secondo il Tg Rai Calabria. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

campo largo
Centrosinistra
Irto
PD
Stasi
tridico
Politica
