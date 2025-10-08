Centrosinistra, è l’ora della riflessione e dell’autocritica: attesa per le decisioni di Tridico

il dopo voto

LAMEZIA TERME Ore di riflessione nel campo largo dopo la sconfitta alle Regionali, la terza consecutiva per il centrosinistra. Secondo quanto riporta il sito del Tg Rai Calabria, domani è in programma un incontro tra il candidato presidente Pasquale Tridico e i consiglieri regionali eletti con la coalizione: tra i punti sul tavolo anche il futuro dello stesso Tridico, che si sarebbe preso alcuni giorni di riflessione per decidere se restare all’Europarlamento o guidare l’opposizione in Calabria. Tempo di analisi anche per il Pd: nei prossimi giorni il segretario regionale dem Nicola Irto potrebbe convocare direzione e assemblea del partito. Intanto, da registrare l’attacco del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi: “Terza sconfitta consecutiva, con proporzioni inaccettabili, centrosinistra strutturalmente impreparato. Spero che nessuno, da Roma a Reggio Calabria, abbia il coraggio di inventarsi bicchieri mezzi pieni: non c’è rimasto nemmeno il bicchiere”, dice Stasi secondo il Tg Rai Calabria. (redazione@corrierecal.it)

