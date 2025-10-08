Cuori gialli con le parole di Vasco Rossi “invadono” Catanzaro. E il rocker sui social apprezza l’iniziativa
Protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Milani Preti” che hanno distribuito bigliettini con le frasi più famose del cantautore
CATANZARO Bigliettini con le frasi più famose di Vasco Rossi regalati ai propri concittadini. I protagonisti di questa storia sono gli studenti di un istituto comprensivo di Catanzaro, il “Milani Preti”, che hanno dato vita a un’iniziativa contro la dispersione scolastica distribuendo numerosi cuoricini con i versi più famosi del cantautore. E l’iniziativa è arrivata all’attenzione di Vasco Rossi, che a sua volta ha fatto girare la notizia sui social. «Centinaia di cuori gialli con scritte rosse – ha postato Vasco Rossi – hanno colorato il Corso della città capoluogo di Regione. Con grande entusiasmo, le alunne e gli alunni dell’I.C. CZ Sala S. Maria Milani-Preti hanno distribuito a passanti e negozianti o lasciato sui parabrezza delle macchine piccoli cuori con frasi tratte dalle canzoni di Vasco Rossi. Un gesto semplice, ma potente, che ha portato bellezza, riflessione e sorrisi. Ed è proprio quello l’intento: essere la voce che sparge bellezza».
