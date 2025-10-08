Cuori gialli con le parole di Vasco Rossi “invadono” Catanzaro. E il rocker sui social apprezza l’iniziativa

la bella storia

CATANZARO Bigliettini con le frasi più famose di Vasco Rossi regalati ai propri concittadini. I protagonisti di questa storia sono gli studenti di un istituto comprensivo di Catanzaro, il “Milani Preti”, che hanno dato vita a un’iniziativa contro la dispersione scolastica distribuendo numerosi cuoricini con i versi più famosi del cantautore. E l’iniziativa è arrivata all’attenzione di Vasco Rossi, che a sua volta ha fatto girare la notizia sui social. «Centinaia di cuori gialli con scritte rosse – ha postato Vasco Rossi – hanno colorato il Corso della città capoluogo di Regione. Con grande entusiasmo, le alunne e gli alunni dell’I.C. CZ Sala S. Maria Milani-Preti hanno distribuito a passanti e negozianti o lasciato sui parabrezza delle macchine piccoli cuori con frasi tratte dalle canzoni di Vasco Rossi. Un gesto semplice, ma potente, che ha portato bellezza, riflessione e sorrisi. Ed è proprio quello l’intento: essere la voce che sparge bellezza».

