Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

pallacanestro

Davide Durantini verso il derby con la Viola: «I Lupi sono pronti, sabato inizia la nostra storia»

Il team manager della Pirossigeno Cosenza Basket alla vigilia dell’esordio in DR1: “Grazie a chi ha lavorato senza sosta. Ora il PalaPirossigeno diventi il nostro fortino”

Pubblicato il: 08/10/2025 – 14:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Davide Durantini verso il derby con la Viola: «I Lupi sono pronti, sabato inizia la nostra storia»

COSENZA A pochi giorni dall’esordio in DR1 contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, il team manager della Pirossigeno Cosenza Basket, Davide Durantini, traccia un bilancio della preparazione e lancia un appello ai tifosi.
«Il gruppo è in continua crescita – dichiara Durantini –. Abbiamo superato la fase più intensa degli allenamenti e ora troviamo maggiore brillantezza. L’amalgama tra giovani e senior si sta consolidando, e questo ci permetterà di affrontare al meglio l’inizio del campionato».
Il primo ostacolo per i rossoblù guidati da coach Manu Gallo è la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, e il team manager precisa: «Affronteremo una squadra giovane e aggressiva, carica dell’entusiasmo tipico delle formazioni che vogliono dimostrare il proprio valore. Noi risponderemo con ritmo ed esperienza, facendo leva sui nostri giocatori più maturi e sull’esuberanza dei nostri under. La presenza di elementi esperti come Simone Ginefra, Niccolò Guzzo e Daniele Russo, affiancati da giovani motivati e pronti a prendersi responsabilità importanti dovrà essere la nostra arma in più – continua il team manager rossoblù –. L’equilibrio è fondamentale in un campionato come la DR1».
Infine, Durantini fa un appello ai tifosi e ringrazia la proprietà e il gruppo di lavoro che ha reso possibile costruire una squadra da zero: «Invito tutti a venire al PalaPirossigeno. Il vostro supporto farà la differenza. Qui abbiamo costruito qualcosa di importante in pochi mesi, grazie alla presidenza, Eugenio e Gaetano Piro, e a tutto lo staff. Un ringraziamento speciale, però, lo riservo a Claudio Carofiglio, Fabio Lorenzi e Marco Adamo che insieme con me, in pochissimi mesi, hanno svolto un lavoro straordinario».
L’appuntamento con il match tra Pirossigeno Cosenza Basket e Pallacanestro Viola Reggio Calabria è fissato per sabato 11 ottobre, alle 17, al PalaPirossigeno di Villaggio Europa.

Argomenti
basket DR1
Claudio Carofiglio
Daniele Russo
Davide Durantini
Fabio Lorenzi
Manu Gallo
Marco Adamo
Niccolò Guzzo
palapirossigeno
Pallacanestro Viola Reggio Calabria
Pirossigeno Cosenza Basket
Simone Ginefra
sport
Categorie collegate
Cosenza
Reggio Calabria
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x