Davide Durantini verso il derby con la Viola: «I Lupi sono pronti, sabato inizia la nostra storia»

COSENZA A pochi giorni dall’esordio in DR1 contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, il team manager della Pirossigeno Cosenza Basket, Davide Durantini, traccia un bilancio della preparazione e lancia un appello ai tifosi.

«Il gruppo è in continua crescita – dichiara Durantini –. Abbiamo superato la fase più intensa degli allenamenti e ora troviamo maggiore brillantezza. L’amalgama tra giovani e senior si sta consolidando, e questo ci permetterà di affrontare al meglio l’inizio del campionato».

Il primo ostacolo per i rossoblù guidati da coach Manu Gallo è la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, e il team manager precisa: «Affronteremo una squadra giovane e aggressiva, carica dell’entusiasmo tipico delle formazioni che vogliono dimostrare il proprio valore. Noi risponderemo con ritmo ed esperienza, facendo leva sui nostri giocatori più maturi e sull’esuberanza dei nostri under. La presenza di elementi esperti come Simone Ginefra, Niccolò Guzzo e Daniele Russo, affiancati da giovani motivati e pronti a prendersi responsabilità importanti dovrà essere la nostra arma in più – continua il team manager rossoblù –. L’equilibrio è fondamentale in un campionato come la DR1».

Infine, Durantini fa un appello ai tifosi e ringrazia la proprietà e il gruppo di lavoro che ha reso possibile costruire una squadra da zero: «Invito tutti a venire al PalaPirossigeno. Il vostro supporto farà la differenza. Qui abbiamo costruito qualcosa di importante in pochi mesi, grazie alla presidenza, Eugenio e Gaetano Piro, e a tutto lo staff. Un ringraziamento speciale, però, lo riservo a Claudio Carofiglio, Fabio Lorenzi e Marco Adamo che insieme con me, in pochissimi mesi, hanno svolto un lavoro straordinario».

L’appuntamento con il match tra Pirossigeno Cosenza Basket e Pallacanestro Viola Reggio Calabria è fissato per sabato 11 ottobre, alle 17, al PalaPirossigeno di Villaggio Europa.