08/10/2025 – 21:03
Regionali, il centrodestra trova la quadra

I candidati: Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

Pubblicato il: 08/10/2025 – 21:03
ROMA A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra – riferisce una nota del centrodestra – si sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (nella foto) in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati, sottolinea la nota. (Agi)

