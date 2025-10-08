Si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore

la tragedia

Tragedia a Sesto San Giovanni: un uomo, questa mattina, si è lanciato dal sesto piano durante le operazioni di sfratto. L’anziano era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà. L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo. (Ansa)

