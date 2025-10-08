Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:20
la tragedia

Si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore

Vittima un anziano nel Milanese

Pubblicato il: 08/10/2025 – 18:10
Si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore

Tragedia a Sesto San Giovanni: un uomo, questa mattina, si è lanciato dal sesto piano durante le operazioni di sfratto. L’anziano era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà. L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo. (Ansa)

