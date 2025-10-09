Latitante di ‘ndrangheta arrestato: il plauso dell’Usic ai carabinieri di Lamezia Terme

il messaggio

L’Usic Calabria si congratula con i Carabinieri del Norm di Lamezia Terme per l’arresto di un latitante appartenente a un clan di ‘ndrangheta. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) – Segreteria Regionale Calabria – esprime il proprio «plauso e vivo apprezzamento ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, che nella giornata di domenica scorsa hanno tratto in arresto un pericoloso latitante, ritenuto appartenente a un noto clan di ’ndrangheta della zona. L’operazione, portata a termine con successo, è il frutto dell’acume investigativo, della professionalità e della dedizione dei militari impegnati sul campo, che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia alta la qualità del servizio offerto dai Carabinieri del territorio lametino. Grazie al loro impegno quotidiano e al sacrificio personale, i Carabinieri continuano a garantire sicurezza e legalità, assicurando una costante e tangibile presenza dello Stato anche nelle realtà più difficili della nostra regione. Un risultato ancor più significativo se si considera la cronica carenza di organico che da tempo affligge i reparti territoriali, rendendo ogni successo operativo il frutto di un impegno straordinario e di un profondo senso del dovere. L’USIC Calabria auspica che l’imminente arrivo di nuovi colleghi provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri possa contribuire ad alleviare le difficoltà operative e a sostenere concretamente l’instancabile lavoro di chi, ogni giorno, difende con onore i valori della legalità e della giustizia. Un sentito ringraziamento e un sincero plauso a tutti i Carabinieri del NORM di Lamezia Terme per il brillante risultato ottenuto e per l’esempio di professionalità e coraggio che rappresentano per l’Arma e per l’intera comunità calabrese».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato